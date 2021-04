Tra Letta e Conte prove di alleanza, ma sulle comunali non c'è intesa (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Giuseppe Conte fa appena in tempo a dire "Il M5s ci sarà" prima che il collegamento con Goffredo Bettini ed Enrico Letta salti. Un assist troppo ghiotto per Bettini: "E' un complotto", dice sardonico riferendosi alle accuse di "complottismo" che gli sono piovute addosso dopo aver detto che il governo Conte è caduto per una convergenza di interessi nazionali e internazionali. Ma, intanto, il dato è tratto o, almeno, sembra. "Perlomeno ha fatto in tempo a dire che il M5s ci sarà", osserva Enrico Letta. Di più: l'ex premier promette che un "Movimento 5 Stelle completamente rigenerato darà un apporto fondamentale" a quel percorso di costruzione di un campo larga, una Piazza Grande per dirla con Nicola Zingaretti, con il quale battere le destre alle politiche del 2023. Una piazza grande che come dice Enrico ... Leggi su agi (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Giuseppefa appena in tempo a dire "Il M5s ci sarà" prima che il collegamento con Goffredo Bettini ed Enricosalti. Un assist troppo ghiotto per Bettini: "E' un complotto", dice sardonico riferendosi alle accuse di "complottismo" che gli sono piovute addosso dopo aver detto che il governoè caduto per una convergenza di interessi nazionali e internazionali. Ma, intanto, il dato è tratto o, almeno, sembra. "Perlomeno ha fatto in tempo a dire che il M5s ci sarà", osserva Enrico. Di più: l'ex premier promette che un "Movimento 5 Stelle completamente rigenerato darà un apporto fondamentale" a quel percorso di costruzione di un campo larga, una Piazza Grande per dirla con Nicola Zingaretti, con il quale battere le destre alle politiche del 2023. Una piazza grande che come dice Enrico ...

