Salvini: “Una commissione di inchiesta sul piano pandemico e su Speranza” (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – “Abbiamo annunciato in Senato la presentazione di un disegno di Legge per una commissione di inchiesta sul piano pandemico e sul comportamento del Ministero della Salute e del Ministro Speranza. Conto che tutti ci diano una mano. Questo vale dieci volte di più di una mozione”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), che sull’argomento ha rilasciato anche un’intervista ad Agenzia Vista. “La nostra proposta di legge per la commissione di inchiesta sul piano pandemico e sul comportamento del ministro della Salute – spiega il ‘Capitano’ – può trovare una maggioranza in Parlamento, anche oltre il perimetro del centrodestra: conto che tutti ci diano una mano. Un atto concreto, impegnativo e vincolante che ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – “Abbiamo annunciato in Senato la presentazione di un disegno di Legge per unadisule sul comportamento del Ministero della Salute e del Ministro. Conto che tutti ci diano una mano. Questo vale dieci volte di più di una mozione”. Così il leader della Lega, Matteo(foto), che sull’argomento ha rilasciato anche un’intervista ad Agenzia Vista. “La nostra proposta di legge per ladisule sul comportamento del ministro della Salute – spiega il ‘Capitano’ – può trovare una maggioranza in Parlamento, anche oltre il perimetro del centrodestra: conto che tutti ci diano una mano. Un atto concreto, impegnativo e vincolante che ...

Advertising

stanzaselvaggia : Con una pandemia, la crisi, l’incertezza del futuro Matteo Salvini trascorre la sua giornata litigando con Tommaso Zorzi. - AzzolinaLucia : La Lega di Salvini raccoglie le firme contro il coprifuoco poi però in Parlamento non vota. Anche sulle aperture, s… - matteosalvinimi : Zingaretti: 'Raccolta firme Salvini? Un danno per gli italiani'. Il danno siete voi, che chiedete libertà e ritorno… - AngeloCGI : RT @DelpapaMax: Salvini per 14 mesi ha ripetuto che Speranza era un incapace e peggio, e poi gli vota a favore per salvarlo dalla mozione d… - DelpapaMax : Salvini per 14 mesi ha ripetuto che Speranza era un incapace e peggio, e poi gli vota a favore per salvarlo dalla m… -