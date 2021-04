(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Oggi in commissione Affari istituzionali abbiamo incardinato una proposta di legge a cui tengo molto, denominata ‘' per favorire ildelle ragazze e dei ragazzi fuori sede". Così Marianna, deputata del Pd e prima firmataria della proposta di legge ‘'. "E' una proposta che nasce dall'ascolto delle esigenze, e devo dire anche delle critiche, che in questi anni sono arrivate da chi, studiando in una città diversa dalla propria o trovandosi temporaneamente per motivi di lavoro o di salute lontano da casa, si vedeva nell'impossibilità di poter esercitare il proprio diritto di, o comunque di poterlo fare solo a costo di molti sacrifici economici e di tempo". "E' una ...

Advertising

TV7Benevento : Riforme: Madia, 'avanti con 'voto dove vivo' per i fuorisede'... - filipporapisar1 : @TwitPaola2 In effetti siete esperti di riforme, tipo l’Italicum, il Rosatellum, il Jobs Act, l’abolizione dell’art… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme Madia

Metro

"Un problema che il Pd con la propostaaveva già sollevato a inizio legislatura, più di due anni fa; che ora, con un'analoga ispirazione, è stata rilanciata da una proposta derivante da alcuni ...Brescia ha spiegato che 'saranno abbinati i testi di Forza Italia, Italia Viva e Azione, mentre la proposta di legge C. 1714ha contenuti più ampi e articolati della proposta C. 3007, e potrà pertanto essere abbinata alla proposta di legge C. 3007 previa deliberazione della Commissione'.Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Oggi in commissione Affari istituzionali abbiamo incardinato una proposta di legge a cui tengo molto, denominata ‘voto dove vivo’ per favorire il voto delle ragazze e dei ...(Adnkronos) - Brescia ha spiegato che "saranno abbinati i testi di Forza Italia, Italia Viva e Azione, mentre la proposta di legge C. 1714 Madia ha contenuti più ampi e articolati della proposta C. 30 ...