Ricomposta la mano del Colosso di Costantino

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – Da oggi il pubblico potra’ ammirare ladelbronzeo didei Musei Capitolinicon il frammento del dito in bronzo, coincidente con le due falangi superiori di un indice, proveniente dal Museo del Louvre, grazie alla generosa disponibilita’ del suo presidente-direttore, Jean-Luc Martinez. E’ esposta nell’Esedra del Marco Aurelio insieme agli altri bronzi, gia’ in Laterano, donati al Popolo Roda papa Sisto IV nel 1471. È di grande significato, spiega il Comune di Roma in una nota, che questa straordinaria ricomposizione dellacon il suo frammento, frutto di una proficua collaborazione tra Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e il Museo del Louvre, avvenga in occasione dei 550 anni della donazione sistina, vero e ...