**Regeni: Letta, 'telefonato a genitori Giulio, abbraccio in giornata intensa'** (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Ho appena telefonato a Paola e Claudio Regeni per dare loro un abbraccio virtuale in questa giornata così intensa. #29aprile #veritaperGiulioregeni". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Ho appenaa Paola e Claudio Regeni per dare loro unvirtuale in questacosì. #29aprile #veritaperregeni". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

Ultime Notizie dalla rete : **Regeni Letta Regeni, rinviata l'udienza contro quattro 007 egiziani "Noi vogliamo verità per Giulio Regeni". Lo scrive su twitter il segretario Pd Enrico Letta nel giorno della prima udienza preliminare, davanti al gup di Roma, che vede imputati 5 appartenenti ai ...

I costi della restaurazione liberista ...della procura di Roma ci sono abbondanti testimonianze sui poliziotti che hanno assassinato Regeni ... Tanto che Letta, preoccupato, si è affrettato a ribadire che "quello di Draghi è il nostro governo". ...

"The Story of Regeni", video egiziano caricato su YouTube getta fango su Regeni Ora la presenza di un video caricato da mano ignota su YouTube sembra appesantire ancora di più la questione. LEGGI ANCHE => Caso Regeni, superteste accusa gli 007 egiziani: "Bisogna fingere sia stato ...

Chi è il funzionario del governo egiziano che sta promuovendo il vergognoso documentario su Regeni La spinta del funzionario egiziano. Chi è Mohamed Hendawy? La voce di un egiziano, così come egiziano è il ragazzo che è stato inviato ad intervistare l’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta. Tra ...

