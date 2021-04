PS5: marzo è stato il miglior mese in Europa per la console next-gen SonyEveryeye.it – Videogiochi (Di giovedì 29 aprile 2021) Per PlayStation 5, marzo è stato un mese record: la console Sony, al netto della carenza di scorte, non ha mai venduto così tanto in Europa.Proprio nel mentre Returnal si appresta ad arricchire il parco titoli di PlayStation 5, ecco giungere la notizia di un mese record per la console next-gen Sony. Stando ai dati recentemente diffusi da GamesIndustry.biz, marzo è stato il mese di maggiore successo per PS5 nel territorio europeo sin da quando è stata lanciata sul mercato.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021) Per PlayStation 5,unrecord: laSony, al netto della carenza di scorte, non ha mai venduto così tanto in.Proprio nel mentre Returnal si appresta ad arricchire il parco titoli di PlayStation 5, ecco giungere la notizia di unrecord per la-gen Sony. Stando ai dati recentemente diffusi da GamesIndustry.biz,ildi maggiore successo per PS5 nel territorio europeo sin da quando è stata lanciata sul mercato.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

