Napoli | Gattuso via nonostante gli ottimi risultati | “Scelta maturata da mesi”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ilsembrerebbe in procinto di offrire un contratto a Luciano Spalletti per la prossima stagione.gliottenuti dainfatti Aurelio De Laurentiis non sembra essere intenzionato a rinnovargli il contratto e fare dietro front. Queste le parole dell’esperto di mercato Luca Marchetti a Tuttomercatoweb: “Ildifficilmente tornerà indietro rispetto a una decisionefa, che potrebbe avere una conclusione meno amara, ma comunque segnata:è destinato a lasciare. E per prendere il suo posto c’è la fila, anche se ancora nulla di deciso”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Come scrive Tuttosport, Gattuso rappresenta 'l'idea intrigante' per la Juventus. L'ex Milan è da tempo ai ferri corti con il pres ...