Napoli-Cagliari | arbitra Fabbri Al Var Mazzoleni

Advertising

Paroladeltifoso : Napoli-Cagliari: ufficializzato il corpo arbitrale - napolista : #NapoliCagliari, arbitra Fabbri. Al Var Mazzoleni. Gli assistenti del direttore di gara saranno Valeriani e Vivenzi… - cifra73 : Faranno di tutto... non mi meraviglierei, il Mazza in tutte le partite - Salvato95551627 : RT @cn1926it: Verso #NapoliCagliari: #Semplici ritrova due pezzi da novanta. Le ultime - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Alle 15 tre le gare in programma: Federico Dionisi di L'Aquila dirigerà Bologna - Fiorentina, Michael Fabbri di Ravennae Luca Pairetto di Nichelino Sassuolo - Atalanta. Per Udinese ...... Abisso Var: Di Paolo Avar: De Meo Bologna - Fiorentina domenica ore 15.00 Dionisi Paganessi - Lo Cicero Iv: Santoro Var: Valeri Avar: Carbonedomenica ore 15.00 Fabbri Valeriani - ...La partita Napoli - Cagliari del 2 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A ...29.04.2021 12:15 - ufficiale Napoli-Cagliari, arbitra Fabbri. Al Var c'è ancora Mazzoleni! 29.04.2021 12:10 - KK e l'ennesimo addio che può essere scongiurato: con la Champions ...