La Cei non farà le barricate contro il ddl Zan (Di giovedì 29 aprile 2021) I vescovi italiani si sono fatti sentire sul ddl Zan, ormai incardinato in Parlamento. Una nota firmata dalla "presidenza della Cei" che definire tiepida è un eufemismo. I vescovi ribadiscono "il sostegno a ogni sforzo teso al riconoscimento dell'originalità di ogni essere umano e del primato della sua coscienza. Tuttavia, una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l'obiettivo con l'intolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna". Si legge poi che "in questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da persone di diversi orizzonti politici e culturali. E' necessario che un testo così importante cresca con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative". Quindi, scrivono ...

