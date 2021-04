Il paradiso non può essere fiscale: decalogo anti corruzione di papa Francesco (Di giovedì 29 aprile 2021) Nuovo provvedimento di papa Francesco per tentare di arginare la corruzione in Vaticano e di rendere più trasparente la gestione finanziaria di Oltretevere. Da oggi in poi i dirigenti vaticani, compresi i cardinali ai vertici dei dicasteri, ma anche i funzionari e gli impiegati amministrativi, sia preti che laici, dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale, oltre ad attestare di non aver subito condanne né di essere sottoposti a procedimenti penali per corruzione, frode, evasione fiscale e pedofilia, assicurino di non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 aprile 2021) Nuovo provvedimento diper tentare di arginare lain Vaticano e di rendere più trasparente la gestione finanziaria di Oltretevere. Da oggi in poi i dirigenti vaticani, compresi i cardinali ai vertici dei dicasteri, ma anche i funzionari e gli impiegati amministrativi, sia preti che laici, dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale, oltre ad attestare di non aver subito condanne né disottoposti a procedimenti penali per, frode, evasionee pedofilia, assicurino di non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

