Ignazio Moser sbarca sull’isola: la dichiarazione della naufraga fa “tremare” Cecilia | Problemi in arrivo? (Di giovedì 29 aprile 2021) Ignazio Moser si prepara a sbarcare su ‘L’isola dei famosi’, dove ad attenderlo c’è già un forte chiacchiericcio mediatico Ignazio Moser (Gettyimages)Prosegue a gonfie vele questa edizione de ‘L’isola dei famosi‘, che continua a raccogliere un buon numero di consensi. Il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi ha rappresentato un elemento importante per il programma, anche se gli ascolti non stanno spiccando il volo come qualcuno ipotizzava prima della partenza. Ed ecco che, proprio per questo motivo, la produzione ha deciso di cambiare il giorno del programma, proprio cercare di dare maggiore visibilità al reality e magari aumentare gli ascolti. Si tornerà, infatti, al venerdì, una volta terminato lo show di Pio e Amedeo. Una scelta volta, come detto, a provare nuovamente a ridare ... Leggi su kronic (Di giovedì 29 aprile 2021)si prepara are su ‘L’isola dei famosi’, dove ad attenderlo c’è già un forte chiacchiericcio mediatico(Gettyimages)Prosegue a gonfie vele questa edizione de ‘L’isola dei famosi‘, che continua a raccogliere un buon numero di consensi. Il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi ha rappresentato un elemento importante per il programma, anche se gli ascolti non stanno spiccando il volo come qualcuno ipotizzava primapartenza. Ed ecco che, proprio per questo motivo, la produzione ha deciso di cambiare il giorno del programma, proprio cercare di dare maggiore visibilità al reality e magari aumentare gli ascolti. Si tornerà, infatti, al venerdì, una volta terminato lo show di Pio e Amedeo. Una scelta volta, come detto, a provare nuovamente a ridare ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - infoitcultura : Isola, è in ballo il destino di Ignazio Moser. E Cecilia tifa per lui - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: c’è un figlio all’orizzonte? - infoitcultura : Ignazio Moser, l'amore per Cecilia Rodriguez. L'ex ciclista è figlio del campionissimo Francesco - Jbe90 : -