Grimaldi si rafforza nel nord Europa | da maggio via al collegamento merci diretto Anversa-Cork

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il Gruppoconsolida la sua presenza nella Repubblica d’Irlanda con il lancio di un servizio feeder ro-ro tra, a partire dall’inizio di. Con due partenze a settimana da entrambi i porti, il servizio mira are l’attualedell’Irlanda al vasto networkcomposto da oltre 140 porti in tutto il mondo, migliorando al contempo i tempi di transito e l’efficienza del servizio di trasporto per lerotabili con destinazione, il principale hub diin. Il Gruppo napoletano opera nella Repubblica d’Irlanda da quasi 25 anni. Grazie alla partnership con la Port ofCompany, attualmente offre ...

Il Gruppo Grimaldi consolida la sua presenza nella Repubblica d'Irlanda con il lancio di un servizio feeder ro-ro tra Anversa e Cork, a partire dall'inizio di maggio. Con due partenze a settimana da e ...Si consolida la presenza in Irlanda del gruppo napoletano con un collegamento in partenza nei primi di maggio servito da Eurocargo Bari.