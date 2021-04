Gazzetta – Il Napoli punta Moreno per sostituire Maksimovic (Di giovedì 29 aprile 2021) Nikola Maksimovic a fine stagione andrà via e Francisco Moreno può essere il sostituto al Napoli. E’ l’idea di Cristiano Giuntoli che sta seguendo il difensore di proprietà dell’Atletico Madrid. Oramai non c’è più alcun modo e forse nemmeno la volontà, di trattenere Maksimovic al Napoli anche il perché il giocatore chiede un sostanzioso aumento di ingaggio che il club di Aurelio De Laurentiis non vuole nemmeno prendere in considerazione. Così l’avventura del difensore ex Torino col Napoli terminerà a fine stagione, nonostante tra infortuni e scelte tecniche non sia mai veramente brillata. Il Napoli per sostituire Maksimovic pensa a Moreno e lo conferma anche Gazzetta dello Sport che nell’edizione ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 aprile 2021) Nikolaa fine stagione andrà via e Franciscopuò essere il sostituto al. E’ l’idea di Cristiano Giuntoli che sta seguendo il difensore di proprietà dell’Atletico Madrid. Oramai non c’è più alcun modo e forse nemmeno la volontà, di trattenerealanche il perché il giocatore chiede un sostanzioso aumento di ingaggio che il club di Aurelio De Laurentiis non vuole nemmeno prendere in considerazione. Così l’avventura del difensore ex Torino colterminerà a fine stagione, nonostante tra infortuni e scelte tecniche non sia mai veramente brillata. Ilperpensa ae lo conferma anchedello Sport che nell’edizione ...

