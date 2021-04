Covid | occupazione posti letto sotto soglia in Piemonte

Advertising

russ_alexx : RT @Telefriuli1: Fvg ancora da giallo. A Udine e Gorizia la più bassa incidenza di contagi in Italia ????L’Rt risale leggermente, ma migliora… - Telefriuli1 : Fvg ancora da giallo. A Udine e Gorizia la più bassa incidenza di contagi in Italia ????L’Rt risale leggermente, ma m… - AlexiaBaglivo : RT @IVGalatina: Giovani, l’università e l’occupazione post Covid. Organizzato da @CaterinaLuceri @AlexiaBaglivo @dileogiuliaa 8 maggi… - puglia_viva : RT @IVGalatina: Giovani, l’università e l’occupazione post Covid. Organizzato da @CaterinaLuceri @AlexiaBaglivo @dileogiuliaa 8 maggi… - prov_le : RT @IVGalatina: Giovani, l’università e l’occupazione post Covid. Organizzato da @CaterinaLuceri @AlexiaBaglivo @dileogiuliaa 8 maggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid occupazione

ANSA Nuova Europa

... che passa dal 45% al 38% di. E' uno dei dati che, secondo quanto si apprende, emerge dal pre - report di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità che deve essere validato ......afferma il sindaco Adamo Coppola ? in giunta abbiamo deliberato l'ok alla proroga dell'...città e specie determinate categorie hanno subito un duro colpo alla loro economia a causa del...La Sardegna spera di entrare in zona arancione insieme alla Calabria, la Sicilia e la Basilicata. La Puglia sogna la zona gialla, come quella che ...TORINO - Buone notizie in Piemonte, analizzando i dati del pre-report del Ministero della Salute, infatti dopo sette settimane il tasso di occupazione dei posti letto ordinari nella regione torna nel ...