Cassazione | è razzismo sparare a caso a chi ha pelle nera

Lo sottolinea lanelle motivazioni di condanna a 12 anni di carcere per Luca Traini, il 31enne di "ideologie nazifasciste", accusato della strage di Macerata aggravata dall'odio razziale ...Laha chiarito nella sentenza quanto la difesa contestava, ossia che non ci sarebbe stata l'aggravante razziale. Inoltre contestava che non si potesse parlare di strage ma di lesioni ...Aggirarsi per le strade di una città "per sparare ad ogni persona di pelle nera" incontrata nel "tragitto" e "senza alcuna ragione di scelta che non sia, appunto il colore della pelle" è un comportame ...LE MOTIVAZIONI della sentenza con cui la Suprema corte ha confermato la condanna a 12 anni per strage per il raid del 3 febbraio 2018 a Macerata ...