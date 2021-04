Cannabis, Perduca: «Perché non si riesce a darla ai malati con ricetta?» (Di giovedì 29 aprile 2021) «Se qualcuno è malato, non riesce a trovare il prodotto per cui il medico gli ha fatto una ricetta e coltiva a casa, d’ora in poi potrebbe non essere nemmeno più aperto un dossier su casi del genere». Per Marco Perduca che ha seguito questa tematica per l’Associazione Luca Coscioni è una sentenza storica quella che ha portato all’assoluzione per Walter De Benedetto, malato di artrite reumatoide sotto processo perché in casa coltivava cannabis che lui ha sempre dichiarato di usare a scopo terapeutico. Il tribunale di Arezzo gli ha dato ragione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 aprile 2021) «Se qualcuno è malato, non riesce a trovare il prodotto per cui il medico gli ha fatto una ricetta e coltiva a casa, d’ora in poi potrebbe non essere nemmeno più aperto un dossier su casi del genere». Per Marco Perduca che ha seguito questa tematica per l’Associazione Luca Coscioni è una sentenza storica quella che ha portato all’assoluzione per Walter De Benedetto, malato di artrite reumatoide sotto processo perché in casa coltivava cannabis che lui ha sempre dichiarato di usare a scopo terapeutico. Il tribunale di Arezzo gli ha dato ragione.

