BTP, Tesoro colloca 7,25 miliardi. Tassi in aumento (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato tutti i 7,25 miliardi di euro di BTP offerti nell’asta odierna. Nel dettaglio, sono stati venduti 2,75 miliardi di BTP a 5 anni ad un tasso dello 0,17%, in aumento di 12 punti base rispetto alla precedente asta. La domanda è stata di oltre 3,9 miliardi. Sono stati venduti anche 2,5 miliardi di euro di BTP a 10 anni con scadenza agosto 2031 a un rendimento dello 0,88% (+15 punti base) e con una domanda pari a 3,59 miliardi. collocati infine 2 miliardi di BTP a 10 anni con scadenza aprile 2031 ad un tasso dello 0,83%, con una domanda che ha sfiorato i 3 miliardi. Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Ilhato tutti i 7,25di euro di BTP offerti nell’asta odierna. Nel dettaglio, sono stati venduti 2,75di BTP a 5 anni ad un tasso dello 0,17%, indi 12 punti base rispetto alla precedente asta. La domanda è stata di oltre 3,9. Sono stati venduti anche 2,5di euro di BTP a 10 anni con scadenza agosto 2031 a un rendimento dello 0,88% (+15 punti base) e con una domanda pari a 3,59ti infine 2di BTP a 10 anni con scadenza aprile 2031 ad un tasso dello 0,83%, con una domanda che ha sfiorato i 3

Advertising

deeplyfree3 : Asta Btp: tesoro incassa 8,5 mld, rendimenti in risalita per il titolo a 5 e 10 anni - FinanzaOnline - Plus24Risparmio : Il Tesoro lancia il terzo BTp in dollari: spunta la scadenza dei tre anni - @sole24ore - infoiteconomia : Tesoro: allocati Btp ‘short term’ e Btpei a 5 e 30 anni nell'asta di oggi - infoiteconomia : Btp in dollari, in arrivo la terza emissione: il Tesoro dà il mandato a 3 banche - infoiteconomia : Il Tesoro piazza 3,5 miliardi di Btp in dollari -

Ultime Notizie dalla rete : BTP Tesoro Asta Tesoro: rendimento in rialzo per i BTp a 5 anni Collocati oggi all'asta dal Tesoro 2,75 miliardi di euro del BTP a 5 anni. Nel dettaglio la domanda ha raggiunto quasi 4 miliardi con rapporto di copertura pari a 1,43. Rendimento dello 0,17%, in rialzo di 12 punti base rispetto ...

Asta Btp: il Tesoro fa il pieno, ma i tassi salgono Il Tesoro ha collocato anche Btp decennali con scadenza ad agosto del 20231 per un importo complessivo pari a 2,5 miliardi di euro (il range previsto era fra 2 e 2,5 miliardi). In questo caso, la ...

BTp, Tesoro a caccia di fondi esteri per le emissioni-extra Il Sole 24 ORE Milano positiva ma con meno mordente, oltre lo 0,85% il rendimento del Btp 10 anni I mercati europei, eccetto Francoforte, restano in rialzo come i future di Wall Street. Il clima di fiducia in Eurozona è tornato ai livelli pre-Covid ad aprile. Prezzi del greggio ancora su, cambio e ...

Asta Btp: il Tesoro fa il pieno, ma i tassi salgono Collocati buoni del Tesoro per 7,25 miliardi, l'intero importo offerto - Rendimenti in salita sia sulla scadenza a 5 anni che su quella a 10 ...

Collocati oggi all'asta dal2,75 miliardi di euro dela 5 anni. Nel dettaglio la domanda ha raggiunto quasi 4 miliardi con rapporto di copertura pari a 1,43. Rendimento dello 0,17%, in rialzo di 12 punti base rispetto ...Ilha collocato anchedecennali con scadenza ad agosto del 20231 per un importo complessivo pari a 2,5 miliardi di euro (il range previsto era fra 2 e 2,5 miliardi). In questo caso, la ...I mercati europei, eccetto Francoforte, restano in rialzo come i future di Wall Street. Il clima di fiducia in Eurozona è tornato ai livelli pre-Covid ad aprile. Prezzi del greggio ancora su, cambio e ...Collocati buoni del Tesoro per 7,25 miliardi, l'intero importo offerto - Rendimenti in salita sia sulla scadenza a 5 anni che su quella a 10 ...