Aspettando la nuova società per la gestione dell’Eipli Ente per lo sviluppo e irrigazione di Puglia Lucania e Irpinia

Di Nino Sangerardi: Ad oggi, fine aprile 2021,non risulta alcuna notizia in merito alla costituzione della nuova compagine dell'Ente per lo sviluppo e irrigazione di Puglia Lucania e Irpinia(Eipli). Strano,visto che l'articolo n.169 della Legge " Bilancio previsione dello Stato anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023" approvata dal Parlamento(23 dicembre 2020,maggioranza M5S,PD,LEU) prescrive quanto segue :" A fronte delle misure di contenimento dell'emergenza Covid 19 pare opportuno evitare all'Eipli di procedere alla selezione di nuovo personale in sostituzione di quello con contratto in scadenza,prorogando i contratti a tempo determinato esistenti fino al 30.06.2021 al fine di consentire il termine dell'iter di costituzione della ...

