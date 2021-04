ANAS | Simonini | “Investiti 16 miliardi nella manutenzione programmata delle nostre strade”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – “Laè la chiave necessaria per incrementare la competitività del nostro Paese. Una infrastruttura viaria ben tenuta permette di innalzare i livelli di sicurezza e di comfort alla guida, potenziando la capacità trasportistica, senza consumo di territorio e con un basso impatto ambientale”. È quanto afferma l’amministratore delegato direttore generale di, Massimonel suo intervento per l‘Osservatorio Economico e Sociale Riparte l’Italia. Perè proprio attraverso lache si pongono le basi per la ripartenza del nostro Paese. “Gli interventi di– spiega l’ad – hanno tempi di attivazione rapida, pari a 3-6 mesi, non ...