Ambra dimentica le voci su Allegri e conduce il concerto del Primo Maggio

(Di giovedì 29 aprile 2021)Angioliniledi una crisi con Massimilianoe sbarca al timone deldel. L’attrice e conduttrice sarà di nuovo alla guida dell’evento, questa volta con Stefano Fresi e Lillo. Lo scorso annoaveva superato una prova molto difficile,ndo a distanza il tradizionale, fra commozione e grandi emozioni, in un paese segnato dalla pandemia. Nell’edizione 2021 l’attrice tornerà a guidare ilne insieme a Lillo, reduce dal successo di LOL – Chi ride è fuori, e di Stefano Fresi, che ha mostrato il suo talento come conduttore nel programma di Roberto Bolle. Una conduzione corale dunque per un evento che si terrà principalmente presso la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ambra dimentica

la Repubblica

La rassegna sarà aperta giovedì 18 marzo daAngiolini, che ci intratterrà con un incontro - ... l'edizione 2021 di Milano per Gaber non sicerto di quell'altra anima pulsante che ha ...Se una persona alla mattina mi dice sono determinata a vincere le prove e poi se ne. ... E' tempo della prima prova con la partecipazione diLombardo, la prof del Grande Fratello 16. ...In Valdambra, la Festa della Liberazione in ricordo di due giovani fucilati nel 1944. Il video che ha coinvolto i ragazzi del luogo.Nello stesso anno aveva partecipato al musical Emozioni, nel quale aveva interpretato i più grandi successi di Lucio Battisti Nella stessa stagione televisiva, Ambra aveva preso parte anche allo speci ...