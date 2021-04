Whirlpool, chiusura Napoli: no marcia indietro. Sindacati invocano Draghi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Nuova fumata nera al Mise per il sito Whirlpool di Napoli. L'azienda ha riconfermato la chiusura dello stabilimento di via Argine e il conseguente licenziamento collettivo, al termine dello stop imposto dal governo a tutte le aziende e per ora fissato al 30 giugno, per i circa 320 lavoratori dello sito. E' stato un velocissimo tavolo, neppure 2 ore in tutto, convocato dal viceministro allo sviluppo, Alessandra Todde, per riallacciare i fili di una vertenza ai box dal dicembre scorso, a riportare alla ribalta la decisione della multinazionale del bianco. Una riunione veloce, dunque, iniziata e finita come da copione già andato in onda lo scorso anno alla quale però questa volta non ha partecipato l'Ad dell'azienda italiana ma il direttore delle relazioni industriali, scelta che ha 'infastidito' e non poco il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Nuova fumata nera al Mise per il sitodi. L'azienda ha riconfermato ladello stabilimento di via Argine e il conseguente licenziamento collettivo, al termine dello stop imposto dal governo a tutte le aziende e per ora fissato al 30 giugno, per i circa 320 lavoratori dello sito. E' stato un velocissimo tavolo, neppure 2 ore in tutto, convocato dal viceministro allo sviluppo, Alessandra Todde, per riallacciare i fili di una vertenza ai box dal dicembre scorso, a riportare alla ribalta la decisione della multinazionale del bianco. Una riunione veloce, dunque, iniziata e finita come da copione già andato in onda lo scorso anno alla quale però questa volta non ha partecipato l'Ad dell'azienda italiana ma il direttore delle relazioni industriali, scelta che ha 'infastidito' e non poco il ...

Advertising

lifestyleblogit : Whirlpool, chiusura Napoli: no marcia indietro. Sindacati invocano Draghi - - fisco24_info : Whirlpool, chiusura Napoli: no marcia indietro. Sindacati invocano Draghi: Nuova fumata nera al Mise per il sito di… - we_ci65 : RT @Patty66509580: ??#GiorgettiRispondi Whirlpool conferma la chiusura a Napoli: 400 operai verso il licenziamento a luglio. I sindacati fan… - Stefano33708355 : RT @Arturo_Scotto: Con i lavoratori e le lavoratrici della #whirlpool. Oggi di nuovo al tavolo tra Governo, sindacati e azienda nulla di fa… - NadaAlfano : RT @fattoquotidiano: Whirlpool conferma la chiusura a Napoli: 400 operai verso il licenziamento a luglio. I sindacati fanno appello a Dragh… -