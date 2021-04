Volley Champions League maschile 2021, l’albo d’oro: tutti i vincitori e i record (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tutto pronto per la finale della Cev Champions League femminile 2021: scopriamo l’albo d’oro e gli atleti e le squadre più vincenti. L’atto conclusivo dell’edizione 2020/2021 della massima competizione continentale per club vedrà sfidarsi gli italiani dell’Itas Trentino e i polacchi del Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle, ma chi ha trionfato nelle passate stagioni? L’ultima a sollevare l’ambito trofeo è stata la Lube Civitanova, che nel 2019 ha sconfitto in finale lo Zenit Kazan. Proprio quest’ultimo è il club più titolato da quando la competizione ha preso il nome di Champions League con 6 trionfi, mentre il record assoluto di successi considerando anche l’era della Champions Cup appartiene ai russi del CSKA Mosca (13 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tutto pronto per la finale della Cevfemminile: scopriamoe gli atleti e le squadre più vincenti. L’atto conclusivo dell’edizione 2020/della massima competizione continentale per club vedrà sfidarsi gli italiani dell’Itas Trentino e i polacchi del Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle, ma chi ha trionfato nelle passate stagioni? L’ultima a sollevare l’ambito trofeo è stata la Lube Civitanova, che nel 2019 ha sconfitto in finale lo Zenit Kazan. Proprio quest’ultimo è il club più titolato da quando la competizione ha preso il nome dicon 6 trionfi, mentre ilassoluto di successi considerando anche l’era dellaCup appartiene ai russi del CSKA Mosca (13 ...

