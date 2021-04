Vaccini Lazio, 1.000 dosi pronte ma non arriva nessuno. Si cambia strategia: AstraZeneca e J&J ai volontari di tutte le età (Di mercoledì 28 aprile 2021) La campagna vaccinale, in Italia, è un po’ quella che è per diversi e svariati motivi. Nonostante gli italiani siano consapevoli dell’importanza del vaccino come unica strada per l’immunità di gregge, una psicosi collettiva sembra aver fatto perdere fiducia nei confronti della scienza. All’outlet di Valmontone (nuovo hub per la somministrazione), nella giornata di ieri, erano pronte 1.000 dosi di Johnson & Johnson da somministrare. A fine giornata, i vaccinati sono stati appena 400. Sembra un delitto in piena pandemia ed è proprio così: nel Lazio abbiamo due nuovi hub destinati al monodose della Janssen eppure le persone si rifiutano di ricevere la dose. Forse la psicosi AstraZeneca-Trombosi ha frenato le persone, nonostante sia scientificamente provato che i casi sono stati davvero rarissimi. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) La campagna vaccinale, in Italia, è un po’ quella che è per diversi e svariati motivi. Nonostante gli italiani siano consapevoli dell’importanza del vaccino come unica strada per l’immunità di gregge, una psicosi collettiva sembra aver fatto perdere fiducia nei confronti della scienza. All’outlet di Valmontone (nuovo hub per la somministrazione), nella giornata di ieri, erano1.000di Johnson & Johnson da somministrare. A fine giornata, i vaccinati sono stati appena 400. Sembra un delitto in piena pandemia ed è proprio così: nelabbiamo due nuovi hub destinati al monodose della Janssen eppure le persone si rifiutano di ricevere la dose. Forse la psicosi-Trombosi ha frenato le persone, nonostante sia scientificamente provato che i casi sono stati davvero rarissimi. Leggi anche: ...

