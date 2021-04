Studio Cnr | auto elettrica in città abbatte inquinanti e vittime R Bressa

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (di Rudi) Il lockdown dello scorso anno ci ha messo nelle condizioni di toccare con mano – e registrarlo attraverso dati e satelliti – quale potrebbe essere davvero l’impatto di una drastica riduzione del traffico urbano sull’inquinamento atmosferico. Un evento certo unico nel suo genere e per ovvi motivi difficilmente ripetibile, ma che ha portato le concentrazioni deglinelle maggioriitaliane a far registrare una diminuzione fino al 71% per il NO2 (biossido di azoto) e del 27% per il Pm10 (polveri sottili). Lo stesso, seppur con concentrazioni diverse, è accaduto in molte altredel mondo, da Los Angeles a Mumbai, da Londra a Shanghai. Una sorta di grande esperimento collettivo che ha permesso ai ricercatori di raccogliere tutta una serie di dati da utilizzare come parametri di ...