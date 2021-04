Si può curare la Covid-19 a casa? No ma può essere gestita. Ecco cosa dice la nuova circolare del Ministero (Di mercoledì 28 aprile 2021) La circolare ministeriale aggiornata al 26 aprile 2021 riguarda la «gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2». Non si parla di «cure domiciliari», bensì di gestire e monitorare la Covid-19. Si parla per questo anche di «vigile attesa». Il paziente verrà seguito a distanza dai medici, con modalità diverse a seconda del decorso della malattia, per poi essere ospedalizzato nel caso manifestasse la necessità di cure vere e proprie. Vediamo allora cosa prevede esattamente la nuova circolare sulla gestione domiciliare dei pazienti colpiti dal nuovo Coronavirus. Le tre fasi cliniche da monitorare Nella prima parte la circolare definisce il decorso clinico di un paziente Covid. La prima fase è quella in cui si ferma la maggior ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Laministeriale aggiornata al 26 aprile 2021 riguarda la «gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2». Non si parla di «cure domiciliari», bensì di gestire e monitorare la-19. Si parla per questo anche di «vigile attesa». Il paziente verrà seguito a distanza dai medici, con modalità diverse a seconda del decorso della malattia, per poiospedalizzato nel caso manifestasse la necessità di cure vere e proprie. Vediamo alloraprevede esattamente lasulla gestione domiciliare dei pazienti colpiti dal nuovo Coronavirus. Le tre fasi cliniche da monitorare Nella prima parte ladefinisce il decorso clinico di un paziente. La prima fase è quella in cui si ferma la maggior ...

chetempochefa : “La cosa più importante è capire che la sanità, la medicina, il curare le persone, come dovere preciso dello Stato,… - zazoomblog : Si può curare la Covid-19 a casa? No ma può essere gestita. Ecco cosa dice la nuova circolare del Ministero -… - Terry43887542 : @TgLa7 Speranza lei ha sbagliato tutto, non ha fatto la medicina del territorio, ha ospedalizzato il virus, crimina… - drsmoda : RT @PicodaMirandola: Siete esseri viventi non esperimenti. Ma se ti senti una cavia fai pure. Intanto nelle forze dell'ordine hanno deciso… - marin_cdm : RT @AmbrosinoSalva3: Il covid come è stato provato, preso ai primi sintomi influenzali, si può curare a casa e c'è la possibilità di guarig… -