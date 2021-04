Psg | Florenzi | ' Abbiamo perso la battaglia | ma non la guerra'

Advertising

PARIGI (FRANCIA) - Delusione, amarezza ma voglia di crederci fino alla fine . Dopo la sconfitta casalinga contro il Manchester City, nella semifinale di andata di Champions League, Alessandroprova a guardare alla sfida di ritorno , promettendo il massimo impegno. " Non siamo abbattuti e sappiamo che c'è ancora la possibilità di ribaltare il risultato. Abbiamo giocato solo la metà ...... l'esterno del Paris Saint - Germain Alessandroha parlato ai microfoni di Sky Sport: '... Io do sempre il 100%, cerco di fare il meglio per la mia squadra che ora è il'.Keylor Navas Made a near-post save from Silva but allowed De Bruyne’s high ball to go directly in. 4 Alessandro Florenzi Right-back was keen to get at Cancelo but will be disappointed with City ...L'ex romanista non si abbatte e guarda al match di ritorno: "Fino ad oggi in trasferta abbiamo sempre fatto meglio" ...