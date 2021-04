Omofobia | Mirabelli | ' prossima settimana discussione Ddl Zan | impegno Pd premiato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Nonostante il centrodestra si sia ricompattato per ragioni di loro opportunità politica, al di là delle posizioni delle posizioni espresse diverse in queste settimane, siamo riusciti a fare un primo passo avanti verso l'approvazione del ddl Zan". Lo dice il senatore del Pd Franco, capogruppo dem nella commissione Giustizia. "Ora è in calendario e il presidente Ostellari ha annunciato che lapresenterà la relazione che aprirà la. E' un risultato importante, che raccoglie le sollecitazioni di tanti, rispetta il Parlamento e premia l'del Pd", prosegue. "Siamo soddisfatti anche di aver impedito che venisse calendarizzata la proposta propagandistica di FI e del centrodestra sull'istituzione di una ...