Marco Carta, hackerato il profilo Instagram: «Ho compilato un modulo, poi...». Come non cascarci (Di mercoledì 28 aprile 2021) Marco Carta è finito nella trappola Come tantissimi utenti a cui hanno hackerato il profilo Instagram. Sono un miliardo gli account social rubati. Il cantante ha rischiato di non rivedere... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021)è finito nella trappolatantissimi utenti a cui hannoil. Sono un miliardo gli account social rubati. Il cantante ha rischiato di non rivedere...

Advertising

marco_gervasoni : Siamo in buone mani! ???????????? “ Posso usare la tua carta di credito?'. Così è stato hackerato lo smartphone del presi… - solucry1 : @SilviaSese1990 @marco_roma95 ragazze non perdete tempo con questo nick che ha l'unico intendo di mettere zizzania.… - marco_iannone1 : @LegaSalvini lo state pubblicizzando veramente? dopo aver scoperto che così facendo vi state ripagando il debito ch… - GammaStereoRoma : Marco Carta - La Forza Mia - lovinatsu : giorno 113 ancora aspettando una live ovviamente ma nulla nonna in cella come marco carta -