Maradona, Sinagra: “Diego era un padre presente. Mio figlio..” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Parola a Cristiana Sinagra.Maradona, Pisani: “La verità sulla morte di Diego verrà a galla”Nel corso del format di approfondimento sportivo Punto Nuovo Sport Show – tenuto dalla redazione di Radio Punto Nuovo – si è così espressa la madre di Diego Maradona Jr."Sapevamo già dall'inizio che c'erano delle responsabilità sulla morte di Diego, questa è una cosa che non fa dormire la notte ne me ne mio figlio. Oggi poteva essere ancora con noi. I figli non lasceranno nulla di intentato, il padre ripeteva in continuazione che tutto quello che faceva lo faceva per i suoi figli, solo ed esclusivamente per loro. La cosa più importante, però, è il dolore: il dolore di sapere che tuo padre poteva essere ancora con te. Mio figlio ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 aprile 2021) Parola a Cristiana, Pisani: “La verità sulla morte diverrà a galla”Nel corso del format di approfondimento sportivo Punto Nuovo Sport Show – tenuto dalla redazione di Radio Punto Nuovo – si è così espressa la madre diJr."Sapevamo già dall'inizio che c'erano delle responsabilità sulla morte di, questa è una cosa che non fa dormire la notte ne me ne mio. Oggi poteva essere ancora con noi. I figli non lasceranno nulla di intentato, ilripeteva in continuazione che tutto quello che faceva lo faceva per i suoi figli, solo ed esclusivamente per loro. La cosa più importante, però, è il dolore: il dolore di sapere che tuopoteva essere ancora con te. Mio...

