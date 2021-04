LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: domina Peter Sagan in volata, secondo Sonny Colbrelli (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento alla tappa di domani. 17.31 Resta leader della classifica generale Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), alle sue spalle i compagni di squadra Thomas e Porte. 17.30 Piazzamenti anche per gli altri italiani: quarto Andrea Pasqualon, sesto Alessandro Covi. 17.29 Addirittura a distanza di undici anni torna ad esultare al Romandia Peter Sagan. Ultimo successo nel 2010. 116 vittorie in carriera. 17.29 Terzo Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation). 17.28 secondo successo stagionale per lo slovacco della Bora-hansgrohe. 17.27 domina Peter Sagan! Ha anticipato troppo Colbrelli, che si deve accontentare della seconda posizione. 17.26 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito, appuntamento alladi domani. 17.31 Resta leader della classifica generale Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), alle sue spalle i compagni di squadra Thomas e Porte. 17.30 Piazzamenti anche per gli altri italiani: quarto Andrea Pasqualon, sesto Alessandro Covi. 17.29 Addirittura a distanza di undici anni torna ad esultare al. Ultimo successo nel 2010. 116 vittorie in carriera. 17.29 Terzo Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation). 17.28successo stagionale per lo slovacco della Bora-hansgrohe. 17.27! Ha anticipato troppo, che si deve accontentare della seconda posizione. 17.26 ...

