Liguria, più treni e tempi dimezzati grazie al Recovery: a Milano e Torino si potrà arrivare in un’ora (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il potenziamento delle tratte verso le capitali del Nord Ovest inserito tra le priorità del governo: i lavori termineranno nel 2024 Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il potenziamento delle tratte verso le capitali del Nord Ovest inserito tra le priorità del governo: i lavori termineranno nel 2024

Advertising

FrancoP09848309 : RT @GiovanniToti: Giornata da record per i vaccini in #Liguria: somministrate 14.672 dosi, il secondo dato giornaliero più alto da inizio d… - maurizioft : come mai i #TgRai citano sempre il Lazio come esempio di efficienza della campagna vaccinale, quando Marche, Liguri… - GiovanniToti : Giornata da record per i vaccini in #Liguria: somministrate 14.672 dosi, il secondo dato giornaliero più alto da in… - BiribissiBlog : #Sansa contro l’idea dei commissari in #Liguria: “Basta poltrone, la totizzazione non si ferma più” 'Una figura nuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria più Tre trapianti pediatrici in poche ore al Gaslini e al San Martino ...] Navigazione articoli Vaccino anti COVID, Toti: 'Più di 14.000 dosi somministrate: la Liguria sta tornando gradualmente verso la normalità'

Weekend del 1 Maggio dal tempo incerto, le previsioni Fin dal mattino maltempo su Piemonte, Liguria e Lombardia ma poi, tra pomeriggio e sera, un ... Le previsioni per domenica 2 Maggio Quella di domenica 2 maggio non sarà una giornata molto più ...

Nuova legge urbanistica, minoranze all’attacco: “Per i Comuni ancora più difficoltà” IVG.it ...] Navigazione articoli Vaccino anti COVID, Toti: 'di 14.000 dosi somministrate: lasta tornando gradualmente verso la normalità'Fin dal mattino maltempo su Piemonte,e Lombardia ma poi, tra pomeriggio e sera, un ... Le previsioni per domenica 2 Maggio Quella di domenica 2 maggio non sarà una giornata molto...