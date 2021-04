Le Br per Draghi sono anche una questione personale. Ecco perché (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Atti barbarici”. “Gravissimi crimini di terrorismo”. Nelle parole con cui il presidente del Consiglio Mario Draghi ha accolto la notizia dell’arresto, in Francia, di sette terroristi latitanti con un passato in Lotta Continua e nelle Brigate Rosse, fra cui Giorgio Pietrostefani, condannato per l’omicidio di Luigi Calabresi, c’è molto più del semplice protocollo. In quella reazione al contempo di sdegno e sollievo per la fine di una lunga e ingiusta latitanza c’è una nota personale. La memoria degli assassinii efferati di cui furono mandanti, o esecutori, è “viva nella coscienza degli italiani”, dice oggi il premier. Ma è viva anche nella sua coscienza. Quella di un professore che, all’inizio degli anni ’80, nel pieno degli anni di piombo, ha insegnato a Firenze, città segnata come e più di altre dal terrorismo rosso, che le ha portato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Atti barbarici”. “Gravissimi crimini di terrorismo”. Nelle parole con cui il presidente del Consiglio Marioha accolto la notizia dell’arresto, in Francia, di sette terroristi latitanti con un passato in Lotta Continua e nelle Brigate Rosse, fra cui Giorgio Pietrostefani, condannato per l’omicidio di Luigi Calabresi, c’è molto più del semplice protocollo. In quella reazione al contempo di sdegno e sollievo per la fine di una lunga e ingiusta latitanza c’è una nota. La memoria degli assassinii efferati di cui furono mandanti, o esecutori, è “viva nella coscienza degli italiani”, dice oggi il premier. Ma è vivanella sua coscienza. Quella di un professore che, all’inizio degli anni ’80, nel pieno degli anni di piombo, ha insegnato a Firenze, città segnata come e più di altre dal terrorismo rosso, che le ha portato ...

