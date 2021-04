Inter, Zhang è già a Milano: da domani al via gli incontri per programmare il futuro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Steven Zhang ha già raggiunto Milano. Il presidente dell’Inter ha anticipato l’arrivo con un volo privato atterrando nelle scorse ore in Italia. Un chiaro segnale di quanta voglia abbia di festeggiare lo scudetto numero 19 dei nerazzurri e, soprattutto, impostare il futuro con un’agenda fitta di impegni che inizieranno già da domani. Zhang sarà ad Appiano Gentile domani, considerando l’allenamento della squadra previsto per le ore 12. Raggiungerà, ovviamente, anche la sede del club in Viale della Liberazione dove inizierà la lunga serie di incontri previsti: sul tavolo la questione del prestito da 250-300 milioni finanziato da Oaktree o Bain Capital e quella dei rinnovi, in primis quelli di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Sul tavolo ovviamente ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stevenha già raggiunto. Il presidente dell’ha anticipato l’arrivo con un volo privato atterrando nelle scorse ore in Italia. Un chiaro segnale di quanta voglia abbia di festeggiare lo scudetto numero 19 dei nerazzurri e, soprattutto, impostare ilcon un’agenda fitta di impegni che inizieranno già dasarà ad Appiano Gentile, considerando l’allenamento della squadra previsto per le ore 12. Raggiungerà, ovviamente, anche la sede del club in Viale della Liberazione dove inizierà la lunga serie diprevisti: sul tavolo la questione del prestito da 250-300 milioni finanziato da Oaktree o Bain Capital e quella dei rinnovi, in primis quelli di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Sul tavolo ovviamente ...

