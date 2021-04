Green Day e Weezer a Firenze Rocks nel 2022, slitta la data del 2021: le info sui biglietti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Green Day e Weezer a Firenze Rocks: arrivano le prime conferme da parte dello staff del grande evento della Visarno Arena. Il festival del capoluogo toscano era rimasto fermo con l’ultimo appuntamento del 2019, prima che la pandemia del Covid-19 fermasse i concerti fino a data da destinarsi. Green Day e Weezer a Firenze Rocks nel 2022 La band di Billie Joe Armstrong era attesa per l’11 giugno 2020 insieme ai Weezer di Rivers Cuomo. Inizialmente la data era slittata al 17 giugno 2021, ma lo staff del Firenze Rocks si è trovato costretto a slittare nuovamente l’appuntamento. Nelle ultime ore è ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)Day e: arrivano le prime conferme da parte dello staff del grande evento della Visarno Arena. Il festival del capoluogo toscano era rimasto fermo con l’ultimo appuntamento del 2019, prima che la pandemia del Covid-19 fermasse i concerti fino ada destinarsi.Day enelLa band di Billie Joe Armstrong era attesa per l’11 giugno 2020 insieme aidi Rivers Cuomo. Inizialmente laerata al 17 giugno, ma lo staff delsi è trovato costretto are nuovamente l’appuntamento. Nelle ultime ore è ...

STR4NG3V : CAZZO NON LI AVEVO VISTI, HANNO CONFERMATO PER I GREEN DAY DAI VI AMO - rockolpoprock : Firenze Rocks riprogrammato nel 2022: Green Day confermati - STR4NG3V : Firenze rock se mi dici che il mio biglietto per il concerto dei Green Day è ancora valido per il 2022 ti do un bacio - blogsicilia : #notizie #sicilia Green Day: Riprogrammate le date Italiane a Giugno 2022 - - Ecate31 : RT @VirginRadioIT: Firenze Rocks riprogrammato dal 16 al 19 giugno 2022. UFFICIALE @GreenDay + @Weezer il 16 giugno ?? Tutte le Info e bigli… -