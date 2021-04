Gotze attacca l’ex Borussia Dortmund | «Mi disse che non ero in grado»

Leggi su calcionews24

Mario Götze, ora al PSV, ha ripercorso gli ultimi anni al Borussia Dortmund, quando in panchina c'era Lucien Favre. Le sue dichiarazioni. «Non c'era una cultura della performance. Non giocava chi era più in forma. Miche secondo lui non ero indi aiutare la squadra e che non trovava una posizione adatta a me. Una cosa poco sensata. Alla fine, ho convissuto con la sensazione di non essere più importante».