Eutanasia, Cappato e Welby assolti in Appello per caso Trentini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono state confermate in Appello a Genova le assoluzioni per Marco Cappato e Mina Welby nel processo per la morte di Davide Trentini, malato di sclerosi multipla dal 1993 e deceduto nel 2017 in una clinica Svizzera dove aveva chiesto di accedere alle procedure per la morte assistita. I due, tesoriere e co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, erano accusati di aiuto al suicidio nei confronti del 53enne. La sentenza dei giudici della corte d'Appello conferma quanto già deciso in primo grado; la procura generale già in mattinata aveva chiesto la conferma dell'assoluzione per entrambi. "L'assoluzione di Marco Cappato e Mina Welby oggi nel processo di Appello a Genova per la vicenda Trentini è un'altra vittoria di civiltà dopo ...

