Eutanasia, assolti in appello Cappato e Welby: ora il referendum (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Il problema è che ci sono voluti 4 anni, 9 udienze, per arrivare alla conferma di questo risultato. È evidente che persone in condizione di malattia terminale non possono affrontare un iter così ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Il problema è che ci sono voluti 4 anni, 9 udienze, per arrivare alla conferma di questo risultato. È evidente che persone in condizione di malattia terminale non possono affrontare un iter così ...

Advertising

marcocappato : Siamo stati assolti. Dopo 4 anni e 9 udienze dalla nostra autodenuncia per aver aiutato a morire Davide Trentini. O… - Agenzia_Ansa : Assolti anche in appello Mina Welby e Marco Cappato per l'assistenza al suicidio offerta a Davide Trentini, malato… - SkyTG24 : Mina #Welby e Marco #Cappato sono stati assolti dai giudici della Corte d’Assise d’Appello dall’accusa di aiuto al… - DarioPizii : RT @marcocappato: Siamo stati assolti. Dopo 4 anni e 9 udienze dalla nostra autodenuncia per aver aiutato a morire Davide Trentini. Ora ser… - mantegazziani : RT @marcocappato: Siamo stati assolti. Dopo 4 anni e 9 udienze dalla nostra autodenuncia per aver aiutato a morire Davide Trentini. Ora ser… -