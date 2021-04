Dalla Spagna sono sicuri: deciso il futuro di Brahim Diaz (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dalla Spagna sono sicuri: Brahim Diaz tornerà al Real Madrid in estate e comincerà la preparazione agli ordini di Zidane Brahim Diaz tornerà al Real Madrid a fine stagione: è questa l’indiscrezione che arriva Dalla Spagna, più precisamente da El Chiringuito, per quanto riguarda il futuro del folletto spagnolo in prestito secco al Milan fino al 30 giugno. L’intenzione dei rossoneri sarebbe quella di rinnovare per un anno il prestito aggiungendo però un diritto di riscatto intorno ai 15 milioni da esercitare poi nel 2022. L’estate promette di essere calda su questo fronte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021)tornerà al Real Madrid in estate e comincerà la preparazione agli ordini di Zidanetornerà al Real Madrid a fine stagione: è questa l’indiscrezione che arriva, più precisamente da El Chiringuito, per quanto riguarda ildel folletto spagnolo in prestito secco al Milan fino al 30 giugno. L’intenzione dei rossoneri sarebbe quella di rinnovare per un anno il prestito aggiungendo però un diritto di riscatto intorno ai 15 milioni da esercitare poi nel 2022. L’estate promette di essere calda su questo fronte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

