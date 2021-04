Coronavirus in India, ospedali al collasso e numeri sottostimati. BioNTech: “Nostro vaccino efficace contro la variante” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Emergenza Coronavirus in India, ospedali al collasso e numeri sottostimati. L’Oms: “La variante in 17 Paesi”. ROMA – Il Coronavirus continua a mettere in ginocchio l’India. Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati oltre 360mila contagi (record mondiale) e i morti che hanno superato quota 200mila in poche settimane. numeri che secondo molto esperti potrebbero essere stati sottostimati dalle autorità locali. “E’ un completo massacro di dati – il commento dell’epidemiologo Bhramar Mukherjee, riportato dall’Ansa – in base a tutti i modelli che abbiamo realizzato, crediamo che il vero numero di morti sia fra le due e le cinque volte a quello ufficiale“. ospedali al ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Emergenzainal. L’Oms: “Lain 17 Paesi”. ROMA – Ilcontinua a mettere in ginocchio l’. Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati oltre 360mila contagi (record mondiale) e i morti che hanno superato quota 200mila in poche settimane.che secondo molto esperti potrebbero essere statidalle autorità locali. “E’ un completo massacro di dati – il commento dell’epidemiologo Bhramar Mukherjee, riportato dall’Ansa – in base a tutti i modelli che abbiamo realizzato, crediamo che il vero numero di morti sia fra le due e le cinque volte a quello ufficiale“.al ...

