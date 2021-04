Concorso Comune Roma 200 istruttori tecnici: requisiti, domanda e prove (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riparte il Concorso Comune di Roma per l’assunzione di 1050 unità di categoria C e D, tra i quali si contano 200 posti a disposizione per istruttori tecnici. Dopo gli ultimi accordi tra l’amministrazione della capitale e il Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato deciso di mantenere solamente un’unica prova d’esame, con quesiti specifici per accertare le competenze professionali del profilo concorsuale scelto. Sono state quindi eliminate le prove preselettiva, pratica e orale. Concorso 1512 Comune Roma: nuove modalità, assunzioni entro l’estate Vediamo ora nel dettaglio chi può partecipare a questo Concorso, quali sono le modalità e le scadenze per inoltrare la domanda e il programma d’esame ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riparte ildiper l’assunzione di 1050 unità di categoria C e D, tra i quali si contano 200 posti a disposizione per. Dopo gli ultimi accordi tra l’amministrazione della capitale e il Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato deciso di mantenere solamente un’unica prova d’esame, con quesiti specifici per accertare le competenze professionali del profilo concorsuale scelto. Sono state quindi eliminate lepreselettiva, pratica e orale.1512: nuove modalità, assunzioni entro l’estate Vediamo ora nel dettaglio chi può partecipare a questo, quali sono le modalità e le scadenze per inoltrare lae il programma d’esame ...

