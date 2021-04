Cna: “Il Parlamento indichi data precisa della fine del coprifuoco per non compromettere la stagione estiva” (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – Per non compromettere l’imminente stagione estiva è necessario che il Parlamento in fase di conversione del decreto “riaperture” indichi una data precisa in cui termini il limite dell’orario serale delle aperture e degli spostamenti, tenendo conto dell’avanzamento della campagna vaccinale e del miglioramento del quadro epidemiologico. Per Cna Turismo e Commercio si tratta di una condizione fondamentale per far ripartire il turismo, uno dei settori più colpiti dall’emergenza Covid. E’ molto difficile vendere pacchetti turistici, prenotare camere e viaggi senza certezze sul calendario. Tale condizione rappresenta il coerente completamento delle misure contenute nel decreto sulle riaperture per le attività legate al turismo quali ristorazione, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – Per nonl’imminenteè necessario che ilin fase di conversione del decreto “riaperture”unain cui termini il limite dell’orario serale delle aperture e degli spostamenti, tenendo conto dell’avanzamentocampagna vaccinale e del miglioramento del quadro epidemiologico. Per Cna Turismo e Commercio si tratta di una condizione fondamentale per far ripartire il turismo, uno dei settori più colpiti dall’emergenza Covid. E’ molto difficile vendere pacchetti turistici, prenotare camere e viaggi senza certezze sul calendario. Tale condizione rappresenta il coerente completamento delle misure contenute nel decreto sulle riaperture per le attività legate al turismo quali ristorazione, ...

