Body positive | Chiara Ferragni mostra la pancia a un mese dal parto | scoppia la polemica

(Di mercoledì 28 aprile 2021)lancia un messaggio dia tutte le donnendo lapost-e i segni della gravidanza in un video su Instagram. Mamma bis da poco più di un, l’imprenditrice scrive sul social: “I nostri corpi sono perfetti in qualunque modo appaiono”. “Ricorda che una posa diversa, una luce diversa e, in questo caso, leggings a vita alta fanno sembrare il tuo corpo così diverso e anche questo va bene” continua nel postper poi concludere: “Siamo sempre gentili con i nostri corpi, parliamone bene e ringraziamoli perché ci fanno vivere ogni giorno”. Il video della influencer provoca la reazione dei follower. “Sì peròpanza non ne hai” scrive un utente. ...

Molti scrivono: 'Il movimento è nato per normalizzare corpi che la società disprezza, non corpi già perfetti per lo standard della società'. Chiara Ferragni lancia un messaggio di body positive a tutte le donne mostrando la pancia post-parto e i segni della gravidanza in un video su Instagram. Mamma bis da poco più di un mese, l'imprenditr ... Chiara Ferragni mostra sui social la pancia a un mese dal parto ma il messaggio "body positive" scatena anche qualche polemica.