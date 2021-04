Bari | Ghirelli | “Minacce ai calciatori? Non hanno nulla a che vedere col calcio”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Questo episodio non haa checon il. Non è giusto che un atto violento e criminale debba rovinare l’armonia intorno a quello che è pur sempre un gioco”. Sono queste le parole di Francesco, presidente della Lega Pro in merito alla testa di maiale e allo striscione intimidatorio trovati dinanzi al San Nicola:aidovute soprattutto a tre partite consecutive senza trovare la strada della vittoria. “Voglio davvero sperare che questo resti un episodio isolato e che il presidente De Laurentiis e idelpossano proseguire il campionato in un clima di serenità e sicurezza”, conclude. SportFace.