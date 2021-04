Wimbledon | 25% di pubblico quest' anno e dal 2022 niente più Middle Sunday

Advertising

SportNewsCentr1 : #tennis: @Wimbledon conferma che il torneo, che si terrà dal 28 giugno al 11 luglio, si disputerà con almeno il 25%… - OA_Sport : Wimbledon vuole almeno una parte di pubblico e cambia: dal 2022 si giocherà anche nella domenica di mezzo - Pally84 : RT @GeorgeSpalluto: Wimbledon avrà almeno il 25% degli spettatori, ma si attende che le attuali restrizioni vengano allentate dopo il 21 gi… - GeorgeSpalluto : Wimbledon avrà almeno il 25% degli spettatori, ma si attende che le attuali restrizioni vengano allentate dopo il 2… - _ilovedelpo : RT @sportface2016: #Wimbledon2021, porte aperte al pubblico per il 25% -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 25%

... quest'anno ci saranno ancora i giudici di linea a, ma per la prima volta verrà utilizzato il cronometro per garantire che non passino più disecondi fra un punto e l'altro. Tutte le ...Il torneo di tennis dipotrebbe avere il% della sua capacità di pubblico quest'anno a seguito delle restrizioni per il coronavirus che coinvolgono eventi all'aperto, secondo i responsabili del torneo. Ian ...Arrivano nuovi aggiornamenti da Wimbledon, e sono di motivata speranza in chiave pubblico e di sicurezza per quanto riguarda l'eliminazione di una tradizione storica, che caratterizza fino a quest'ann ...Londra, 27 apr. (Adnkronos) - Il torneo di tennis di Wimbledon potrebbe avere il 25% della sua capacità di pubblico quest'anno a seguito delle restrizioni per il coronavirus che coinvolgono eventi all ...