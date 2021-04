Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021)DEL 27 APRILEORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA CASSIA E SALARIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E LAURENTINA. PIU’ AVANTI QUALCHE RALLENTAMENTO TRA APPIA E TUSCOLANA. SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTÀ. SULLA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO ALL’ALLERTA METEO, LA PROTEZIONE CIVILE HA INFATTI DIRAMATO UN BOLLETTINO VALIDO DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, PREVISTE DUNQUE PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE NEL QUADRANTE CENTRO SETTENTRIONALE DELLA ...