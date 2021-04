Verdura che contiene ferro: qual è la migliore? (Di martedì 27 aprile 2021) Il ferro è un minerale fondamentale per la nostra salute. E’ importante, infatti, in quanto aiuta la corretta distribuzione dell’ossigeno e il buon funzionamento dei sistemi vitali che senza il ferro sarebbero più esposti ad attacchi da parte di batteri e virus. In alcune fasi della crescita, come l’infanzia e l’adolescenza, la mancanza del ferro può essere causa di carenza di ossigeno ai tessuti, mentre negli adulti o negli atleti l’anemia influisce negativamente sulla qualità delle prestazioni. Il ferro è presente in molti alimenti come carni rosse e bianche, legumi, frutta secca e verdure come quelle a foglia verde. Il nostro organismo riesce a sfruttare con più facilità il ferro provenienti da fonti animali, motivo per cui è sempre preferibile seguire un’alimentazione completa, ... Leggi su puglia24news (Di martedì 27 aprile 2021) Ilè un minerale fondamentale per la nostra salute. E’ importante, infatti, in quanto aiuta la corretta distribuzione dell’ossigeno e il buon funzionamento dei sistemi vitali che senza ilsarebbero più esposti ad attacchi da parte di batteri e virus. In alcune fasi della crescita, come l’infanzia e l’adolescenza, la mancanza delpuò essere causa di carenza di ossigeno ai tessuti, mentre negli adulti o negli atleti l’anemia influisce negativamente sullaità delle prestazioni. Ilè presente in molti alimenti come carni rosse e bianche, legumi, frutta secca e verdure come quelle a foglia verde. Il nostro organismo riesce a sfruttare con più facilità ilprovenienti da fonti animali, motivo per cui è sempre preferibile seguire un’alimentazione completa, ...

