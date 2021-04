Vera Gemma, all’Isola dei Famosi 2021 capelli con onde sempre perfette: Asia Argento svela il suo segreto (Di martedì 27 aprile 2021) Vera Gemma è stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2021 nel corso della dodicesima puntata ma è stata sicuramente tra le protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del reality di Canale 5. Finita in nomination contro Fariba Terhani, la figlia di Giuliano Gemma ha perso al televoto ma prima di scoprire di essere stata eliminata definitivamente dal gioco, ha ricevuto la sorpresa di una delle sue più care amiche. Anzi, una sorella come l’ha definita in diretta: Asia Argento. Insieme hanno partecipato anche a Pechino Express e nella puntata di lunedì Asia era presente in studio e ha difeso l’amica concorrente. “Lei è una donna che si sa bastare, non ha bisogno degli altri e questo dà fastidio”. Poi le due hanno iniziato a parlare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021)è stata eliminata ddeinel corso della dodicesima puntata ma è stata sicuramente tra le protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del reality di Canale 5. Finita in nomination contro Fariba Terhani, la figlia di Giulianoha perso al televoto ma prima di scoprire di essere stata eliminata definitivamente dal gioco, ha ricevuto la sorpresa di una delle sue più care amiche. Anzi, una sorella come l’ha definita in diretta:. Insieme hanno partecipato anche a Pechino Express e nella puntata di lunedìera presente in studio e ha difeso l’amica concorrente. “Lei è una donna che si sa bastare, non ha bisogno degli altri e questo dà fastidio”. Poi le due hanno iniziato a parlare ...

Advertising

IlContiAndrea : “Jedaaaaa è un gioco manco a dirlo c’abbiamo nà fame che non puoi immaginà” Brava Vera Gemma #Isola - IsolaDeiFamosi : Vera Gemma è eliminata #Isola - vojcehar : RT @fuoridallhype_: Vera Gemma eliminata è una perdita, ma Jeda che non sarà più presente in studio lo è ancora di più. #isola - elica3001 : RT @_fedef3: Qui per dirvi che se credete che Maurizio Costanzo, Vera Gemma e il smm dell'Isola siano le nutrie per eccellenza, non avete a… - elisapuglia2 : RT @_fedef3: Qui per dirvi che se credete che Maurizio Costanzo, Vera Gemma e il smm dell'Isola siano le nutrie per eccellenza, non avete a… -