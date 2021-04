Trombosi con J&J sugli uomini: occhio a questo caso (Di martedì 27 aprile 2021) Il paziente sta bene e presto lascerà l'ospedale di San Francisco, in California, dove è stato ricoverato. Il caso dimostrerebbe che l'eventuale rischio non incomberebbe solo sulle donne Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 aprile 2021) Il paziente sta bene e presto lascerà l'ospedale di San Francisco, in California, dove è stato ricoverato. Ildimostrerebbe che l'eventuale rischio non incomberebbe solo sulle donne

Advertising

ariolele : RT @doluccia16: Qualcuno mi può aggiornare su San Marino? Su come va la campagna vaccinale? Se ci sono stati morti per trombosi con Sputni… - fildifranco : RT @25O319: Questo lo avete letto? Non ho più parolacce per esprimere l'incazzatura. Questi sono morti veri causati da un vaccino per una m… - giornaleradiofm : Vaccini: Janssen, plausibile ruolo causale in rare trombosi: (ANSA) - ROMA, 27 APR - 'Una combinazione di trombosi… - jeegrobotz : RT @25O319: Questo lo avete letto? Non ho più parolacce per esprimere l'incazzatura. Questi sono morti veri causati da un vaccino per una m… - gieffeci71 : RT @doluccia16: Qualcuno mi può aggiornare su San Marino? Su come va la campagna vaccinale? Se ci sono stati morti per trombosi con Sputni… -