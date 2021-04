Traffico Roma del 27-04-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021) Luceverderitrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi sulla diramazione dinord Ci sono code per incidente tra Castelnuovo di Porto lo svincolo di Settebagni versosulla Cassia in uscita dalla città coda perintenso da via dei Due Ponti a via di Grottarossa e poi dal raccordo alla Giustiniana code anche in direzione opposta Quindi verso il centro dal raccordo a via di Grottarossa sulla tangenziale verso San Giovanni code da Corso Francia la Salaria sulla tratto Urbano dellaL’Aquila in uscita della città abbiamo rallentamenti e code da Viale Togliatti fino al bivio per il raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti tra Flaminia Salaria a seguire code dalla diramazione dinord alla Prenestina in esterna code a tratti ...