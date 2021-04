“Superluna rosa”: come e quando vederla in Italia (Di martedì 27 aprile 2021) Oggi pomeriggio in Italia sarà possibile godere dello spettacolo della “Superluna rosa”, la seconda luna piena più grande del 2021 La Superluna sarà tra poco visibile anche in Italia. Stamattina da New York a Cuba tanti appassionati si sono raccolti in punti d’osservazione privilegiati per godere di un fenomeno che si ripeterà, ancora più intenso, a maggio. In Italia potremo assistere allo spettacolo a partire dal crepuscolo di oggi. La posizione della Luna piena coincide con l’approssimarsi del nostro satellite alla minima distanza dalla Terra, il cosiddetto perigeo, previsto alle 17:25. Le caratteristiche della Superluna La Luna piena, più vicina alla Terra, apparirà più grande, con una differenza di dimensioni all’incirca del 7%, spiegano gli esperti ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021) Oggi pomeriggio insarà possibile godere dello spettacolo della “”, la seconda luna piena più grande del 2021 Lasarà tra poco visibile anche in. Stamattina da New York a Cuba tanti appassionati si sono raccolti in punti d’osservazione privilegiati per godere di un fenomeno che si ripeterà, ancora più intenso, a maggio. Inpotremo assistere allo spettacolo a partire dal crepuscolo di oggi. La posizione della Luna piena coincide con l’approssimarsi del nostro satellite alla minima distanza dalla Terra, il cosiddetto perigeo, previsto alle 17:25. Le caratteristiche dellaLa Luna piena, più vicina alla Terra, apparirà più grande, con una differenza di dimensioni all’incirca del 7%, spiegano gli esperti ...

Advertising

RaiNews : All'alba la #luna è apparsa più grande del 7%, sovradimensionata ma meno #SuperLuna rispetto alle future e imminent… - SkyTG24 : Torna lo spettacolo della Superluna in tutto il mondo: è la prima del 2021. FOTO - fanpage : La #SuperLuna rosa ha incantato i cieli di tutto il mondo! - iviaggidispeedy : La prima superluna rosa del 2021 (con foto) - alessia_corioni : stamattina mi sono svegliata alle cinque per vedere la superluna rosa, ma il cielo era nuvoloso e non ho visto un cazzo, che merda -